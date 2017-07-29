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29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
09:49  29 июля 2017 0

Трамп уволил главу аппарата Белого дома из-за надоедливой мухи

Муха досадила президенту СШАФото: Рixabay

На одной из встреч президент США Дональд Трамп вызвал главу аппарата Белого дома Рейнса Прибаса из-за мухи, которая мешала ему вести переговоры в Овальном кабинете. Американский лидер потребовал убить надоедливое насекомое.

О курьезном случае в Белом доме написала газета The Washington Post. Издание уточняет, что муха сильно досадила президенту и разозлила его.

Накануне стало известно о том, что Трамп уволил Прибаса. На этом посту его сменил глава Министерства внутренней безопасности США Джон Келли.

Сам экс-чиновник объяснил свою отставку тем, что Трамп решил провести «перезагрузку» в администрации, пишет портал Life.ru. Он уточнил, что написал заявление добровольно. Как добавляет информагентство Nation News, Прибас заявил о намерении и дальше поддерживать политику Дональда Трампа. Он поблагодарил президента за полученную возможность с ним поработать и отметил, что считает «большой честью возможность служить ему и стране».

Нина Калинина
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