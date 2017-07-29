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29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
09:52  29 июля 2017 0

Лодка с судьями перевернулась на реке Лена. Пока нашли двоих из шести

Черногория, лодка
Судьи отправились кататься на лодке и перевернулисьФото: Наталия Вершинина © URA.RU

На реке Лена в Якутии перевернулась моторная лодка с шестью пассажирами. На данный момент спасателям удалось обнаружить двух человек.

Сообщение о ЧС в МВД РФ по Якутии поступило в 6 часов 30 минут по московскому времени. По предварительным данным в лодке находились шесть человек, на пятерых из них были спасательные жилеты. Как пишет агентство Sakhalife.ru, в лодке катались представители суда и судебные приставы.

В МЧС по Якутии уточнили, что двое пострадавших нашлись. Один человек выплыл сразу, еще одну женщину нашли местные жители. Она находится в удовлетворительном состоянии. «Местоположение четверых человек пока неизвестно, возможно, они живы», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС в Якутии, уточнив, что сотрудники Госинспекции по маломерным судам сейчас ведут розыск пострадавших.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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