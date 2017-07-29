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Главные новости Ямала
10:33  29 июля 2017 0

«Есть угроза населенным пунктам». На Ямал прибыла подмога спасателей для борьбы с пожарами. ВИДЕО

В ЯНАО лесные пожары бушуют второй год подрядФото: Wikimedia Commons

В пятницу вечером, 28 июля самолет Ил-76 доставил в ЯНАО спасателей из Архангельска и Петрозаводска. 90 специалистов помогут в борьбе с лесными пожарами, охватившими несколько ямальских районов.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС по ЯНАО, в регионе высадилась группировка парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» Федерального агентства лесного хозяйства. Личный состав распределят на природные пожары, которые бушуют в Шурышкарском и Приуральском районах.

«Помощь МЧС ценна тем, что там есть авиация, — объяснил „URA.RU“ заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО Денис Тихомиров. — На сегодня есть потенциальная угроза населенным пунктам, объектам экономики, и, чтобы нам оперативно сработать, необходима базировка авиации МЧС здесь, чтобы в случае угрозы мы могли оперативно среагировать».

Напомним, наиболее тяжелая обстановка с лесными пожарами сложилась в Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах, там сосредоточено две трети всех очагов возгорания. За прошедшие сутки самолетами и вертолетами МЧС было совершено 15 вылетов. Спасатели не допустили распространения огня в сторону поселков Аксарка и Ягельный.

Сергей Снегирев
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