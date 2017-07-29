10:20 29 июля 2017 0

Мутко попробует себя в новом амплуа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Режиссер Алексей Учитель собирается вместе с главой Российского футбольного союза (РФС) Виталием Мутко снять фильм о легендарном футболисте Эдуарде Стрельцове. Съемки начнутся после того, как Фонд Кино утвердит проект.

«Я лично знаю Мутко, у нас есть планы сотрудничества по будущим фильмам», — заявил Учитель в интервью радио «Коммерсантъ FM».

Ранее Учитель выразил недовольство тем, что глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин никак не отреагировал на поведение болельщиков матча «Спартак» — «Локомотив», которые вывесили на трибунах плакаты: «За Веру, Царя и Отечество!», «Учитель, руки прочь от Русского Царя!». Таким образом фанаты выразили свой протест против фильма «Матильда», который готовится к выходу в прокат.

Режиссер подал соответствующее заявление начальнику московского МВД Олегу Баранову, пишет РБК. Учитель назвал произошедшее «незаконной акцией, которая должна была мгновенно пресекаться».