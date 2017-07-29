Известный 20-летний спортсмен Юрий Власко жестоко убит в Бурятии. Тело двукратного победителя Первенства Европы среди юниоров по вольной борьбе было обнаружено на берегу озера Байкал.
Как сообщает агентство Nation News, СУ СК РФ по Бурятии уже подтвердил факт убийства молодого бойца. Юрий Власко приехал в село Горячинск Прибайкальского района, чтобы показать красоты родного края гостям международного турнира по вольной борьбе среди юниоров на призы Бориса Будаева.
По предварительной версии, на берегу озера по неизвестным причинам возникла массовая драка. На теле убитого спортсмена насчитали несколько ножевых ранений.
Поклонники Власко на его странице в соцсети оставляют комментарии в память о погибшем. «Покойся с миром брат», «Сердце разрывается, пусть земля будет тебе пухом, Юра», «Как так можно? Столько побед было впереди (», «Большая потеря для Бурятии, бурятского спорта и народа», «Спокойные уходят громче всех (».