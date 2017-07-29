Сухогруз Anda, который шел под флагом Того, потерпел крушение в Черном море. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
ЧП произошло нейтральных водах в 40 км от побережья Крыма. Судно перевозило 24 тысячи тонн пшеницы, пишет РИА «Новости».
Всего на борту находились девять моряков — это граждане Сирии и Индии. Трех из них спасли, судьба шестерых выясняется.
Люди с терпящего бедствия судна послали на берег сигнал SOS. По предварительной информации, причиной кораблекрушения стали сложные метеоусловия: на Черном море в данный момент шторм. Непогода затрудняет проведения поисково-спасательной операции.