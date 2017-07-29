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29 июля 2017
Главные новости Москвы
11:57  29 июля 2017 0

У берегов Крыма перевернулось судно, которое посылало сигналы SOS. Шесть человек пропали без вести

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабль, шторм
Причиной крушения небольшого судна в Черном море скорее всего стал шторм (фото из архива)Фото: Pixabay

Сухогруз Anda, который шел под флагом Того, потерпел крушение в Черном море. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

ЧП произошло нейтральных водах в 40 км от побережья Крыма. Судно перевозило 24 тысячи тонн пшеницы, пишет РИА «Новости».

Всего на борту находились девять моряков — это граждане Сирии и Индии. Трех из них спасли, судьба шестерых выясняется.

Люди с терпящего бедствия судна послали на берег сигнал SOS. По предварительной информации, причиной кораблекрушения стали сложные метеоусловия: на Черном море в данный момент шторм. Непогода затрудняет проведения поисково-спасательной операции.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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