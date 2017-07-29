14:12 29 июля 2017 0

Улица Химмашевская превратилась в сплошные ямы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В субботу, 29 июля федеральные эксперты ОНФ отправились проверять курганские дороги. Последний раз они приезжали в город в 2015 году и с тех пор отметили ряд позитивных сдвигов. Однако в целом качество асфальта в Кургане они оценили «ниже среднего», передает корреспондент «URA.RU».

В Шадринске эксперты побывали заранее, их оценка была неутешительной. «Ямы прямо в центре города, хотя в большинстве городов по крайней мере на центральных улицах уже успели дороги подлатать, — рассказал Дмитрий Цопов, который инспектирует от имени ОНФ дороги по всей стране. — Достаточно сложно определить, где новый, где старый асфальт. Все улицы „пожёванные“».

В Кургане самостоятельно и в присутствии прессы эксперты осмотрели 15 улиц. Положительных оценок удостоились те из них, которые были недавно отремонтированы. По словам «фронтовиков», заметно, что за ними следят.

Региональный координатор проекта «Карта убитых дорог» Олег Рубцов отметил, что мнения жителей города при составлении графика ремонта были учтены — в него попали большинство из ТОП-10 самых разбитых улиц Кургана. Сейчас работы ведутся на улицах Станционной и К. Мяготина, 7 августа состоится аукцион на проведение работ на ул. Химмашевской.

Региональный эксперт ОНФ Владимир Иванов отметил, что недопустимо, когда аукционы на ремонт дорог проводятся так поздно, это приводит к тому, что подрядчики укладывают асфальт с нарушениями технологий. Однако замдиректора управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана Виталий Епанчинцев возразил, что средства на ремонт дорог поступают частями, поэтому нет возможности заранее объявить конкурс.

Ряд нареканий у экспертов вызвали неогороженные ямы. Так, на улице Станционной посреди дороги был открытый колодец. По словам очевидцев, в него уже проваливались автомобили. Однако деревянное ограждение, по словам Епанчинцева, регулярно разбивают и убирают с дороги сами водители. После инспекции ОНФ яму вновь пообещали закрыть.

1/5 На ул. Станционной один слой асфальта уже уложен Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Всего, по словам замдиректора управления дорожного хозяйства, в Кургане в этом году будут ремонтировать 53 дороги, на пяти из них полностью обновят покрытие. На остальных проведут ямочный ремонт или отремонтируют отдельные участки. В том числе будут отремонтированы те улицы, которые в прошлом году бросили недобросовестные подрядчики. По словам Епанчинцева, ООО «Энергострой» положило асфальт на участке улицы Бурова-Петрова после наступления холодов без согласования с мэрией, эти работы не были оплачены. Однако подрядчик сейчас пытается в судебном порядке взыскать около десяти миллионов с администрации города.

На «Карту убитых дорог» в Зауралье жители внесли почти 100 дорог в Кургане и райцентрах, свои мнения на сайте оставили около 700 человек.