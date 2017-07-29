Звезда сериала «Игра престолов» обвинил своего менеджера в обмане

Датский актер Николай Костер-Вальдау подал в суд на своего менеджера Джилл Литтман, чтобы не платить ей 10% гонораров до конца съемок сериала. По словам артиста, менежер обманула его, настояв на подписании официального договора.
Исполнитель роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов» отказывается платить менеджеру 10% гонораров до конца съемок сериала. Иск он подал в суд в пятницу, 28 июля. Николай Костер-Вальдау рассказал, что ранее у него была устная договоренность с Литтман об оплате гонораров, однако именно она настояла на официальном заключении контракта, ссылаясь на то, что менеджер не могла обращаться за визовой поддержкой для датчанина. Выплату такой большой суммы гонорара актер считает несправедливой, пишет ТАСС.
Литтман собирается заявить в суде, что контракт с Николаем был заключен, а затем продлен в 2015 году по его же инициативе. Женщина уверяет, что исполнитель обещал ей указанную выше комиссию до завершения его участия в съемках «Игры престолов».
Ранее британская газета Daily Express сообщила, что исполнители главных ролей в популярном американском сериале получают по 2,56 млн долларов за каждый эпизод седьмого и будущего восьмого сезонов сериала. Этот заработок распространяется, в том числе, и на Николая Костер-Вальдау.
Студия Brazzers, специализирующая на съемках фильмов для взрослых, объявила о выходе порнографической пародии на культовый сериал «Игра престолов».