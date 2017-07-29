Уральский рейс в Анталью задержали на 14 часов

Авиакомпания Onur Air задержала вылет рейса Челябинск- Анталья. Пассажиры провели в аэропорту «Баландино» лишние 14 часов.
Челябинские туристы не попали на отдых вовремя. Самолет компании Onur Air задержали более чем на 14 часов, с 1:50 до 16:30 (предполагаемое время вылета), передает сайт 1obl.ru. Причиной долгой задержки послужила техническая неисправность
Десятки пассажиров рейса 8Q 850 Челябинск-Анталья ночевали в аэропорту «Баландино».
Ранее из-за поломки на восемь часов задержался рейс Екатеринбург-Анталья. Тогда около 300 пассажиров ожидали вылета.