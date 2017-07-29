Самолет Boeing 737 при посадке сбил насмерть оленя-карибу, выскочившего на взлетно-посадочную полосу аэропорта «Дедхорс» на Аляске.
Как пишет RT со ссылкой на местный портал Alaska Dispatch News, самолет должен был сесть в аэропорту «Дедхорс» на севере Аляски. Полет проходил спокойно, командир воздушного судна дал команду заходить на посадку, и вдруг на взлетно-посадочную полосу перед самолетом выбежал олень. Пилоты попытались избежать столкновения с оленем, однако, трагедии избежать не удалось. Олень был обезглавлен при посадке лайнера, — уточняет Nation News.
«Во время процедуры отмены (посадки), карибу получил удар шасси и погиб. Самолет все же удалось посадить», — сообщила представитель авиакомпании Натали Лоуман.