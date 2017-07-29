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29 июля 2017
16:11  29 июля 2017 0

Боинг обезглавил оленя при посадке на Аляске. ФОТО

Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, кабина пилота
Карибу выскочил на взлетно- посадочную полосуФото: Сергей Леонов © URA.RU

Самолет Boeing 737 при посадке сбил насмерть оленя-карибу, выскочившего на взлетно-посадочную полосу аэропорта «Дедхорс» на Аляске.

Как пишет RT со ссылкой на местный портал Alaska Dispatch News, самолет должен был сесть в аэропорту «Дедхорс» на севере Аляски. Полет проходил спокойно, командир воздушного судна дал команду заходить на посадку, и вдруг на взлетно-посадочную полосу перед самолетом выбежал олень. Пилоты попытались избежать столкновения с оленем, однако, трагедии избежать не удалось. Олень был обезглавлен при посадке лайнера, — уточняет Nation News.

«Во время процедуры отмены (посадки), карибу получил удар шасси и погиб. Самолет все же удалось посадить», — сообщила представитель авиакомпании Натали Лоуман.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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