Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа

Рябков критически отозвался о сообщениях западных СМИ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков поделился деталями процесса организации предстоящего саммита лидеров России и США. Дипломат уточнил, что подготовка проходит в рабочем порядке, без излишней шумихи.

«По мере поступления каких-то новостей мы будем должным образом информироваться. Пока сказать сверх этого мне нечего», — сказал он», — пояснил Рябков. Его слова передает telegram-канал «Известия».

При этом он критически отозвался о сообщениях западных СМИ. По его словам, многие публикации содержат недостоверную информацию — искаженные заголовки и придумывание фейковых событий — и преследуют цель привлечь внимание искусственно создаваемыми поводами. России приходится снижать общий тон восприятия и приводить разговор к реальности, заключил замминистра.

Продолжение после рекламы