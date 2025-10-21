Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа
Рябков критически отозвался о сообщениях западных СМИ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков поделился деталями процесса организации предстоящего саммита лидеров России и США. Дипломат уточнил, что подготовка проходит в рабочем порядке, без излишней шумихи.
«По мере поступления каких-то новостей мы будем должным образом информироваться. Пока сказать сверх этого мне нечего», — сказал он», — пояснил Рябков. Его слова передает telegram-канал «Известия».
При этом он критически отозвался о сообщениях западных СМИ. По его словам, многие публикации содержат недостоверную информацию — искаженные заголовки и придумывание фейковых событий — и преследуют цель привлечь внимание искусственно создаваемыми поводами. России приходится снижать общий тон восприятия и приводить разговор к реальности, заключил замминистра.
Ранее сообщалось, что американская сторона допускает вероятность переноса встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, — намеченной в Будапеште. Поводом для сомнений стал сдвиг графика переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Однако последний уточнил, что планирует провести телефонный разговор с российским коллегой для согласования возможного визита руководителей двух держав в Венгрию. Тем временем в российском МИД сообщили, что договоренность о проведении очной встречи между Лавровым и Рубио и вовсе отсутствует.
Материал из сюжета:Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште
