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29 июля 2017
16:32  29 июля 2017 0

Очевидцы рассказали, как был убит борец-чемпион Юрий Власко

Власко погиб от удара ножом в шеюФото: Paul Keller/Flickr

СМИ стали известны обстоятельства гибели российского атлета Юрия Власко, убитого в селе Горячинск в Бурятии. Борец вольного стиля стал жертвой в интернациональной драке, пишет RT.

Очевидцы сообщили, что Власко умер, получив «фатальный удар ножом в шею». Многие бросились бежать, когда поняли, что драка обернулась трагедией. Полиция и береговая служба бездействовали в ожидании медиков, которые не смогли оперативно прибыть на место происшествия. Друзья спортсмена были в панике и пытались оказывать Юрию первую помощь. Спустя 20 минут они загрузили 20-летнего Власко в одну из личных машин, но «уже было ясно, что они не успеют», — вспоминают очевидцы.

Как уточняет агентство Nation News известный борец погиб в драке на берегу Байкала после ссоры с местными жителями.

Юрий Власко был двукратным победителем Первенства Европы среди юниоров по вольной борьбе и считался одним из самых перспективных спортсменов республики Бурятия.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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