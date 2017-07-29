СМИ стали известны обстоятельства гибели российского атлета Юрия Власко, убитого в селе Горячинск в Бурятии. Борец вольного стиля стал жертвой в интернациональной драке, пишет RT.
Очевидцы сообщили, что Власко умер, получив «фатальный удар ножом в шею». Многие бросились бежать, когда поняли, что драка обернулась трагедией. Полиция и береговая служба бездействовали в ожидании медиков, которые не смогли оперативно прибыть на место происшествия. Друзья спортсмена были в панике и пытались оказывать Юрию первую помощь. Спустя 20 минут они загрузили 20-летнего Власко в одну из личных машин, но «уже было ясно, что они не успеют», — вспоминают очевидцы.
Как уточняет агентство Nation News известный борец погиб в драке на берегу Байкала после ссоры с местными жителями.
Юрий Власко был двукратным победителем Первенства Европы среди юниоров по вольной борьбе и считался одним из самых перспективных спортсменов республики Бурятия.