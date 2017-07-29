Менее одного миллиона россиян узаконили свои отношения в 2016 году, что является минимумом с 2004 года, сообщает RT. Данные опубликовал Росстат.
В Министерстве труда «Газете.ру» сообщили, что сегодня молодые люди ставят в приоритет образование и профессиональную деятельность. Однако те, кто вступают в брак, делают это более осознанно, чем прежние поколения.
Согласно статистике Росстата за прошлый год было заключено 985,8 тысяч браков. Отмечается, что самым оптимальным возрастом для свадьбы стал промежуток между 25 и 34 годами. Эксперты уверены, что экономический кризис также повлиял на количество заявлений от молодых пар.
Генеральный директор инвестиционной компании «Форум» Роман Паршин заявил, что два кризиса, которые пережила Россия за последние 10 лет, «отбросили доходы домохозяйств в долларовом выражении на уровень 2005—2007 годов». Паршин также уверен, что снижение количества заключенных браков говорит о том, что женщины стали более образованными и независимыми.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Правительство России внесло в Госдуму проект закона об упрощение подачи документов на электронную регистрацию брака.