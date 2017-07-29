Глава Отдела внешних связей РПЦ Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предложил ограничить продажу крепких спиртных напитков низкого качества и повысить их цену, сообщает «Интерфакс».
Митрополит подчеркнул, что алкоголь не является товаром первой необходимости и разрушает организм, а подобный продукт низкого качества, продаваемый за гроши смертельно опасен.
«Помимо того, что сам алкоголь вредит организму, ему также вредят химические добавки, которые в таких напитках присутствуют, и мы не знаем, что это за добавки. Часто о них написано мелким шрифтом, еще чаще не написано ничего, и человек не знает, что он покупает», — заявил представитель церкви.
Как уточняет RT, ранее Госдума России приняла закон, который ограничивает перевозку на территории РФ немаркированного алкоголя в объеме более 10 литров. Речь идет о физлицах.