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29 июля 2017
19:23  29 июля 2017 0

РПЦ призвала поднять цену на алкоголь

Некачественные крепкие напитки угрожают жизниФото: Александр Мамаев

Глава Отдела внешних связей РПЦ Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предложил ограничить продажу крепких спиртных напитков низкого качества и повысить их цену, сообщает «Интерфакс».

Митрополит подчеркнул, что алкоголь не является товаром первой необходимости и разрушает организм, а подобный продукт низкого качества, продаваемый за гроши смертельно опасен.

«Помимо того, что сам алкоголь вредит организму, ему также вредят химические добавки, которые в таких напитках присутствуют, и мы не знаем, что это за добавки. Часто о них написано мелким шрифтом, еще чаще не написано ничего, и человек не знает, что он покупает», — заявил представитель церкви.

Как уточняет RT, ранее Госдума России приняла закон, который ограничивает перевозку на территории РФ немаркированного алкоголя в объеме более 10 литров. Речь идет о физлицах.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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