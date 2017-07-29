Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил введение новых антироссийских санкций желанием улучшить отношение между странами. Заявление чиновника опубликовал сайт Госдепартамента.
Новые антироссийские санкции были одобрены Конгрессом США. Это, по словам Тиллерсона, показывает желание американской стороны видеть со стороны РФ шаги к улучшению двусторонних отношений.
«Практически единогласные голосования Конгресса по законопроекту о санкциях отражают решительную волю американского народа, который хочет, чтобы Россия сделала шаги к улучшению отношений с Соединенными Штатами», — говорится в сообщении.
Кроме этого, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассчитывают на продолжение сотрудничества с РФ «по глобальным вопросам».
По его словам, в Вашингтоне рассчитывают, что новые санкции больше не придется принимать.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп одобрил усиление антироссийских санкций. В ответ Москва запретила американскому посольству пользоваться недвижимостью в российской столице и сократила число дипломатов США в России.