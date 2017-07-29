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29 июля 2017
21:39  29 июля 2017 0

Госдеп США объяснил новые антироссийские санкции желанием улучшить отношения с Кремлем

День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, закуски, канапе, американский флаг, сша
Конгресс США единогласно одобрил новые ограничения против РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил введение новых антироссийских санкций желанием улучшить отношение между странами. Заявление чиновника опубликовал сайт Госдепартамента.

Новые антироссийские санкции были одобрены Конгрессом США. Это, по словам Тиллерсона, показывает желание американской стороны видеть со стороны РФ шаги к улучшению двусторонних отношений.

«Практически единогласные голосования Конгресса по законопроекту о санкциях отражают решительную волю американского народа, который хочет, чтобы Россия сделала шаги к улучшению отношений с Соединенными Штатами», — говорится в сообщении.

Кроме этого, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассчитывают на продолжение сотрудничества с РФ «по глобальным вопросам».

По его словам, в Вашингтоне рассчитывают, что новые санкции больше не придется принимать.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп одобрил усиление антироссийских санкций. В ответ Москва запретила американскому посольству пользоваться недвижимостью в российской столице и сократила число дипломатов США в России.

Наталья Михалева
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