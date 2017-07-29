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29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
07:35  29 июля 2017 0

Трамп одобрил закон о санкциях против России

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Дональд ТрампФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Глава США Дональд Трамп одобрил законопроект о расширении санкций в отношении России и готовится поставить под ним свою подпись. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

«Президент Дональд Трамп прочёл первоначальные версии законопроекта и обсудил его важнейшие элементы, — приводит заявление RT. — Теперь он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его».

Ранее 98 сенаторов поддержали закон об ужесточении санкций против России, Северной Кореи и КНДР. Лишь два представителя сената проголосовали против.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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