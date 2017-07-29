Глава США Дональд Трамп одобрил законопроект о расширении санкций в отношении России и готовится поставить под ним свою подпись. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.
«Президент Дональд Трамп прочёл первоначальные версии законопроекта и обсудил его важнейшие элементы, — приводит заявление RT. — Теперь он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его».
Ранее 98 сенаторов поддержали закон об ужесточении санкций против России, Северной Кореи и КНДР. Лишь два представителя сената проголосовали против.