Тюмень отпраздновала 431 день рождения. Праздник получился похожим на большую ярмарку из-за обилия развернутых по всему городу торговых точек. Кроме привычных гуляний и фейерверка горожане впервые смогли увидеть благотворительный матч по футболу между тюменской сборной и международной командой артистов «Старко» в рамках акции «Под флагом добра».
Празднование дня города началось с парада детских колясок, традиционного для Тюмени. В этом году организаторы праздника отказались от карнавального шествия, в котором в 2016 году приняли участие многие тюменские ВИПы, включая известного бизнесмена Владимира Шевчика, ректора ТюмГУ, депутата областной думы Валерия Фалькова и замгубернатора Наталью Шевчик. На этот раз праздник был значительно скромнее, и никого из «областной» политической элиты среди горожан заметить не удалось.
Концерт на главной сцене у тюменского ЦУМа начался в полдень с выступления местных коллективов. После чего на сцену поднялись глава администрации Александр Моор и спикер городской думы Тюмени Дмитрий Еремеев. Они поздравили горожан с праздником.
«Сегодня прекрасный день и отличный повод всей семьёй, вместе с друзьями активно провести его, — обратился Моор к горожанам. — Пусть наш город растет и развивается, пусть в каждой тюменской семье живут радость, благополучие и уверенность в завтрашнем дне». Дмитрий Еремеев, в свою очередь, попросил тюменцев не забывать, что город такой, каким они сами его делают.
Торжественно открыв праздник, Моор отправился на фестиваль кофеен, где сварил стаканчик кофе и нарисовал на поверхности напитка сердечко «в знак любви к городу».
Вечером на стадионе ФК «Тюмень» впрервые в истории города прошел благотворительный матч между тюменской сборной и международной командой артистов. Проект «Под флагом добра» собирает деньги для лечения детей. В Тюмень для участия в благотворительной акции приехали такие звезды, как чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух, знаменитый гитарист-виртуоз Виктор Зинчук, актер Дмитрий Белоцерковский, экс-игрок столичного «Спартака» Виктор Булатов, Leo the Lion из Великобритании, солист группы Bad Boys Blue Кевин МакКой и другие. Авербух отметил, что впервые приехал в Тюмень летом, а Кевин Маккой сказал, что рад выступить перед тюменцами в свой день рождения.
На футбольном поле против команды приезжих звезд играли тюменские чиновники и бизнесмены. Капитаном команды выступил Александр Моор, ему компанию составили депутат городской думы Дмитрий Осипов, директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов, руководитель компании «Тюменьтел» Абрам Овеян и бывший капитан мини-футбольного клуба «Тюмень» Денис Абышев.
В итоге гости победили со счетом 2:3. Дмитрий Осипов назвал игру «политически грамотной». «И забили, и гостей не обидели», — объяснил Осипов. Всего благодаря благотворительной матчу удалось собрать 2,4 миллиона рублей. Сертификаты на лечение детей были вручены прямо на футбольном поле.