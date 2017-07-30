В американском штате Огайо злоумышленники украли из музея Нила Армстронга золотую копию лунного модуля. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, полицейские, прибывшие к музею космонавтики и авиации города Уапоканета, не успели задержать преступников на месте преступления. Теперь к расследованию подключилось федеральное бюро расследований.
Золотой модуль участникам экспедиции подарила компания Cartier после исторической высадки на Луну 20 июля 1969 года. Позже экспонат был передан в музей Уапоканеты — родного города космонавта Нила Армстронга.