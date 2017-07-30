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30 июля 2017
29 июля 2017
02:29  30 июля 2017 0

Из американского музея космонавтики украдена золотая копия лунного модуля. ФОТО

В Огайо украдена пятидюймовая копия космического аппарата, доставившего Нила Армстронга и Базза Олдрина на ЛунуФОТО: Youtube.com

В американском штате Огайо злоумышленники украли из музея Нила Армстронга золотую копию лунного модуля. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, полицейские, прибывшие к музею космонавтики и авиации города Уапоканета, не успели задержать преступников на месте преступления. Теперь к расследованию подключилось федеральное бюро расследований.

Золотой модуль участникам экспедиции подарила компания Cartier после исторической высадки на Луну 20 июля 1969 года. Позже экспонат был передан в музей Уапоканеты — родного города космонавта Нила Армстронга.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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