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30 июля 2017
16:08  30 июля 2017 0

Четверо российских туристов погибли на отдыхе в Турции

Россияне гибнут на турецких курортахФото: Pixabay

Четверо российских туристов скончались за последнее время в Турции. Две женщины и двое мужчин умерли на отдыхе, сообщает местная газета Milliyet.

Так, на отдыхе в турецкой Анталье погибла 37-летняя россиянка Оксана Астафьева. Женщина потеряла сознание во время купания в море. Отдыхающие вытащили ее из воды и вызвали скорую. Медики надеялись спасти жизнь туристке, когда везли ее в больницу Кемера, но реанимация результатов не принесла результата. Как уточняет «Российская газета», Астафьева страдала астмой. Сейчас тело гражданки России доставлено в Институт судебной медицины Антальи. Там установят точную причину смерти.

Milliyet также сообщает о еще двух гражданах РФ, погибших в Турции за последние дни. Так, 47-летняя Татьяна Логинова скончалась от сердечного приступа в одном из турецких отелей, а 56-летний Александр Шевченко утонул, купаясь на пляже у отеля в Манавгате.

Четвертой жертвой неудачного отдыха стал житель Сургута Дмитрий Садовников. Тело мужчины было обнаружено возле бассейна на территории пятизвездочного отеля в Кемере. Как сообщало «URA.RU», по предварительным данным, причиной смерти могло стать большое количество алкоголя, которое накануне выпил сибиряк.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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