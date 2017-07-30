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30 июля 2017
18:00  30 июля 2017 0

Актриса Акиньшина избила соседку после ссоры на дороге

Актриса шалит не только в киноФото: Википедия

Соседка актрисы Оксаны Акиньшиной заявила о том, что звезда кино и бывшая супруга Сергея Шнурова ее избила. На данный момент пострадавшая зафиксировала побои и написала заявление в полицию, сообщает Life.

Потерпевшая 50-летняя женщина живет в одном поселке с Акиньшиной, где актриса снимает дом. По словам соседки, Акиньшина перегородила дорогу своим автомобилем, а после просьбы убрать машину принялась избивать женщину. Пострадавшая также утверждает, что актриса угрожала ей оружием.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров купил 15-летней Оксане Акиньшиной аттестат в частном учебном заведении. Девушка ушла из средней школы со справкой о неуспеваемости.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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