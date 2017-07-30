Пермяки нашли уникальный гриб весом 2,5 кило из Красной книги

Жители Пермского края обнаружили редчайший гриб-баран, занесенный в Красную книгу России. Вес находки составил 2,5 килограмма, сообщает RT со ссылкой на Пермский государственный национальный исследовательский университет.
«Это очень ценная находка. Многие студенты и учёные впервые смогут воочию наблюдать этот вид», — цитирует издание профессора кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидию Переведенцеву.
Ученые описали, что гриб состоит из 250 шляпок, ножки которых сплетены в один пучок. Сейчас ценная находка передана на хранение в музей биологического факультета вуза.
Гриб-баран, или иначе Грифола курчавая, растет с июня по сентябрь в широколиственных лесах у оснований старых дубов и кленов. Он встречается редко и является съедобным. Некоторые образцы могут достигать веса до 10 кило.