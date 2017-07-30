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Главные новости Пермского края
20:24  30 июля 2017 0

Пермяки нашли уникальный гриб весом 2,5 кило из Красной книги

Гриб-баран в лесах встречается крайне редкоФото: Википедия

Жители Пермского края обнаружили редчайший гриб-баран, занесенный в Красную книгу России. Вес находки составил 2,5 килограмма, сообщает RT со ссылкой на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

«Это очень ценная находка. Многие студенты и учёные впервые смогут воочию наблюдать этот вид», — цитирует издание профессора кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидию Переведенцеву.

Ученые описали, что гриб состоит из 250 шляпок, ножки которых сплетены в один пучок. Сейчас ценная находка передана на хранение в музей биологического факультета вуза.

Гриб-баран, или иначе Грифола курчавая, растет с июня по сентябрь в широколиственных лесах у оснований старых дубов и кленов. Он встречается редко и является съедобным. Некоторые образцы могут достигать веса до 10 кило.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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