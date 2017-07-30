В России вводится плата за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 30 июля. Размер сбора не будет превышать ста рублей, а в первый год введения — в 2018 году — плата ограничится 50 рублями.
В данных регионах с 1 мая 2018 года будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Цель инициативы — сохранить, восстановить и развить российские курорты, сформировать в России единое туристическое пространство. Срок реализации программы определили до 31 декабря 2022 года.
Платить сбор будут обязаны совершеннолетние граждане РФ, проживающие в гостиницах или иных объектах размещения более суток.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что эксперимент по взиманию курортного сбора на полуострове может быть прекращён, если вызовет неудобства, напоминает RT.