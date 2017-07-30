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30 июля 2017
21:53  30 июля 2017 0

Налог на курортный отдых введут в России к следующему лету

Налог будут обязаны платить все совершеннолетние на отдыхеФото: depositphotos.com

В России вводится плата за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 30 июля. Размер сбора не будет превышать ста рублей, а в первый год введения — в 2018 году — плата ограничится 50 рублями.

В данных регионах с 1 мая 2018 года будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Цель инициативы — сохранить, восстановить и развить российские курорты, сформировать в России единое туристическое пространство. Срок реализации программы определили до 31 декабря 2022 года.

Платить сбор будут обязаны совершеннолетние граждане РФ, проживающие в гостиницах или иных объектах размещения более суток.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что эксперимент по взиманию курортного сбора на полуострове может быть прекращён, если вызовет неудобства, напоминает RT.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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