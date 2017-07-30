Над заброшенным скандальным химзаводом в Красноуральске повисло желтое облако. Бдительные горожане сообщили о своем наблюдении в экстренные службы города.
В Красноуральске специалисты выясняют происхождение загадочного желтого облака, которое перепугало местных жителей. По предварительным данным, оно является следствием химического выброса.
«В данный момент на предприятии работают сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, — сообщил „URA.RU“ источник в правоохранительных органах. — Оповещены сотрудники прокуратуры, полиции и ФСБ».
По предварительной информации, причиной ЧП стал выброс азотной кислоты, который произошел при распиливании резервуара на металлолом. Это вещество токсично и при вдыхании паров разъедает кожу, глаза, дыхательные пути и может вызвать отек легких.
Заброшенный химический завод в Красноуральске в последнее время нередко оказывается в центре скандалов. Предприятие было эвакуировано на Урал в годы Великой Отечественной войны и было крупнейшим в СССР по выпуску тротила. Завод подчинялся Управлению боеприпасов федерального агентства промышленности. В 2013 году собственником завода стала Лариса Губайдуллина. Весной 2016 года выяснилось, что на территории предприятия в свободном доступе разбросаны как минимум 63 тонны тротила. В отношении Губайдуллиной было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». В 2017 году стало известно, что объекты заброшенного предприятия купил предприниматель из Перми. На бывшем заводе распиливают оборудование на металлолом, что регулярно приводит к пожарам и выбросам химикатов.