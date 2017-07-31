Убийцу школьницы из Сатки отправили в СИЗО, где погибают педофилы

10:46 31 июля 2017 0

Суд арестовал убийцу школьницы из Сатки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Саткинский городской суд 31 июля, в понедельник, арестовал подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы Василины М. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ст. 105 (убийство). 42-летнего безработного доставят в СИЗО Златоуста.

В этом же СИЗО находился обвиняемый в убийстве 10-летнего Вани в Каслях. Тело преступника нашли в ночь на 14 июля. Ранее в СИЗО Златоуста покончил с собой еще один обвиняемый в педофилии. По неофициальной информации, гибель преступников дело рук «воров в законе».

Подозреваемый в убийстве Василины дал признательные показания и показал, где спрятал тело школьницы на участке между улицей Малая Запань и дорогой «Сатка-Бакал». Он напал на девочку 24 июня, когда она возвращалась домой из поликлиники. По пока неподтвержденной информации, мужчина ранее судим за изнасилование несовершеннолетней. С Василиной он знаком не был, девочка стала его случайной жертвой.

Подозреваемого проверят на вменяемость. Он отрицает сексуальный мотив убийства. Отрабатывается версия, что когда преступник напал на девочку, она стала сопротивляться, и он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в горло.

Предполагаемого убийцу задержали 29 июля, через пять дней после того, как пропала девочка. Василину искали полиция, спасатели, Росгвардия и волонтеры.