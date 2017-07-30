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Главные новости Челябинской области
15:30  30 июля 2017 0

«Найдена, погибла». В Сатке задержан убийца 14-летней школьницы

Наручники, наручники, арест, заключение
В Сатке задержан убийца 14-летней школьницыФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Убийство 10-летнего мальчика в Каслях
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В Сатке найдено тело 14-летней школьницы Василины М., пропавшей 25 июля. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, задержан подозреваемый в убийстве ребенка. Преступник заманил девочку в лесопосадки, расправился и скрылся, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным СК РФ по региону, в убийстве школьницы подозревается 42-летний житель города Сатки. Он сам показал место, где спрятал тело ребенка. В настоящее время подозреваемый находится в ИВС, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 (убийство) продолжается.

Школьница возвращалась из поликлиники, куда ходила на прием к лору, позвонила матери и сообщила, что идет домой. После этого никаких вестей от девочки не было. Школьницу искали полиция, спасатели, Росгвардия и волонтеры. Ее след обрывался возле гаражного кооператива. Полиция обзванивала владельцев, чтобы вскрыть гаражи. В социальных сетях жители Сатки выражают соболезнования родным Василины.

Напомним, это уже второй случай убийства ребенка в Челябинской области за последнее время. Не так давно уральцев потрясла история в городе Касли, где рецидивист убил 10-летнего мальчика.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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