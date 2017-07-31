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11:13  31 июля 2017 10

В Челябинске снесут сотни киосков с шаурмой

Фестиваль барбекю. Екатеринбург, шаурма, мясо, шаверма, уличная еда
Поручение губернатора ликвидировать ларьки будет исполнять группа из чиновников и сотрудников надзорных ведомствФото: Александр Мамаев © URA.RU

Более 600 киосков снесут в Челябинске по требованию городских властей. Ликвидация ларьков начнется с Алого поля, самого центра муниципалитета, заявил мэр Евгений Тефтелев на аппаратном совещании в понедельник, 31 июля, передает корреспондент «URA.RU».

Градоначальник напомнил о поручении губернатора привести в порядок гостевые маршруты и возмутился тем, что на Алом поле продают шаурму, хотя в нескольких сотнях метров находится храм Александра Невского. «Прихожане приходите, покупайте шаурму, заходите с ней в храм, так получается?» — возмутился мэр.

Замглавы по экономике Елена Мурзина уточнила, что киоски не будут сносить хаотично. Для этого создадут рабочую группу из чиновников и сотрудников надзорных ведомств.

Отметим, губернатор Борис Дубровский 28 июля во время осмотра набережной реки Миасс поручил главе Калининского района Сергею Колесникову привести в порядок гостевые маршруты и, в частности, убрать киоски и торговые палатки, закрывающие храм Святой Троицы на перекресте улиц Кирова и братьев Кашириных.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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