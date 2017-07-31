В Челябинске снесут сотни киосков с шаурмой

Более 600 киосков снесут в Челябинске по требованию городских властей. Ликвидация ларьков начнется с Алого поля, самого центра муниципалитета, заявил мэр Евгений Тефтелев на аппаратном совещании в понедельник, 31 июля, передает корреспондент «URA.RU».
Градоначальник напомнил о поручении губернатора привести в порядок гостевые маршруты и возмутился тем, что на Алом поле продают шаурму, хотя в нескольких сотнях метров находится храм Александра Невского. «Прихожане приходите, покупайте шаурму, заходите с ней в храм, так получается?» — возмутился мэр.
Замглавы по экономике Елена Мурзина уточнила, что киоски не будут сносить хаотично. Для этого создадут рабочую группу из чиновников и сотрудников надзорных ведомств.
Отметим, губернатор Борис Дубровский 28 июля во время осмотра набережной реки Миасс поручил главе Калининского района Сергею Колесникову привести в порядок гостевые маршруты и, в частности, убрать киоски и торговые палатки, закрывающие храм Святой Троицы на перекресте улиц Кирова и братьев Кашириных.