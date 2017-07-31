В Перми подросток порезал прохожих на улице

11:40 31 июля 2017 0

Мальчик успел ранить трех человек, пока его не скрутили очевидцы Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Подросток с ножом нападал на прохожих рядом с остановкой в Закамске. Он успел ранить трех человек, пока его не скрутили очевидцы. Мальчику грозит до 10 лет колонии.

15-летний пермяк пошел на разбой в ночь на пятницу, 29 июля. Рядом с остановкой «Улица Астраханская» в Закамске он напал на 23-летнего парня, ранил его ножом, а после этого потребовал деньги. Следующей его жертвой стали мужчина и женщина — на них он тоже кинулся с ножом. Пару спасли двое мужчин, проходивших мимо, которые скрутили подростка и вызвали полицию. В следственном управлении по Кировскому району корреспонденту «URA.RU» пояснили, что пока не могут рассказать подробнее о причинах, толкнувших молодого человека на преступление, тем более, что речь идет о несовершеннолетнем.

В отношении подроста возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мальчика заключили под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.