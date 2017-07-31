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Главные новости Пермского края
12:30  31 июля 2017 1

Стало известно, кто будет руководить департаментом культуры в Перми

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, отставка, пустое кресло, увольнение
Эксперты высоко оценивают чиновника, который займет место главы департамента культурыФото: depositphotos.com © URA.RU

Департамент культуры и молодежной политики Перми, который на днях покинул его руководитель Вячеслав Торчинский, возглавит директор Агентства социокультурных проектов Екатерина Аскарова. В мэрии пока официально не подтверждают эту информацию, но и не опровергают.

Аскарова займет пост главы департамента культуры уже 1 августа, пишет «Новый компаньон». В пресс-службе администрации Перми корреспонденту «URA.RU» пояснили, что пока официального распоряжения о кадровом решении нет. «Как только оно будет подписано — мы разместим его на нашем сайте», — пояснили в мэрии.

В данный момент Екатерина Аскарова является директором муниципального Агентства социокультурных проектов, которое работает над созданием в местах массового отдыха ландшафтных объектов, разрабатывает дизайн и осуществляет менеджмент и администрирование мероприятий, организует работу со спонсорами. «Деятельность Агентства очень близка к работе городского департамента по культуре, это значит, что новый человек, что называется, „в теме“ и имеет большой опыт в этой сфере», — считает политтехнолог Дмитрий Логинов. Политолог Николай Иванов рассказал «URA.RU», что Екатерина Аскарова — креатура Вячеслава Торчинского. «Именно он, будучи главой департамента культуры, инициировал ее назначение на пост директора Агентства социокультурных проектов. Это значит, что преемственность сохранится. И все то лучшее, что было достигнуто при Вячеславе Марковиче, будет сохранено и, надеюсь, приумножено», — говорит эксперт.

Отметим, Вячеслав Торчинский, который занимал пост председателя комитета по культуре, начальника департамента культуры и молодежной политики с 2011 года, назначен главой Свердловского района Перми. К работе он приступил уже в понедельник, 31 июля.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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