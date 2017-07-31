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13:16  31 июля 2017 1

В Челябинской области нашли семилетнюю девочку, пропавшую по дороге домой

Пре-открытие «Огонь. Пляж» Балтым. Санаторный. Екатеринбург, песочница, песок, дети
Ребенок просто не хотел идти домой. СКР уже проводит проверкуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В челябинском райцентре Аша нашли семилетнюю девочку, пропавшую вечером 30 июля после игры с подругами на улице. Как оказалось, ребенок не захотел идти домой и остался ночевать у подруги, сообщил «URA.RU» руководитель местного следственного отдела Андрей Меньшиков.

Сообщение об исчезновении девочки поступило вечером 30 июля. Родители рассказали, что она гуляла с подругами в отдаленной части города. Примерно в 22 часа прохожие увидели, что ребенок играет один, в то время как остальные дети уже разошлись. Тогда девочку отправили домой, однако родители ребенка так и не дождались. В час ночи они обратились в полицию.

Силовики проверили все варианты, включая семьи подруг пропавшей девочки, и в гостях у одной из них нашли ребенка. Она рассказала, что просто не хотела идти домой. Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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