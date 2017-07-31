«Водный союз» освоит 72 млн рублей из бюджета Кургана. Горожане смогут это проверить

На главной странице официального сайта АО «Водный союз» 31 июля разместили раздел «Субсидия», где любой желающий может увидеть информацию о расходовании средств городской субсидии, которая была выделена компании в июле 2017 года, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.
Пока здесь можно ознакомиться с соглашением, подписанным между «Водным союзом» и департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана о предоставлении в 2017 году из бюджета города субсидии на выполнение работ в сфере холодного водоснабжения, и информацией о закупках.
«Чуть позже в данном разделе появится первичная бухгалтерская документация, дорожная карта по закупкам и их финансированию, договор банковского сопровождения соглашения, ежемесячный отчет о расходах, — отметил и. о. генерального директора АО „Водный союз“ Владимир Овсянников, — Все это необходимо для того, чтобы сделать наиболее прозрачной процедуру расходования бюджетных средств».
Отметим, АО «Водный союз» выиграло конкурс на предоставление из бюджета города субсидии на выполнение работ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в 2017 году на территории Кургана. По условиям конкурса субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
Изначально речь шла о выделении компании 150 миллионов рублей, однако в связи с затянувшимися на несколько месяцев конкурсными процедурами специалисты ресурсоснабжающей организации планируют успеть освоить только 72 миллиона.