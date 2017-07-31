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Главные новости Курганской области
14:08  31 июля 2017 0

«Водный союз» освоит 72 млн рублей из бюджета Кургана. Горожане смогут это проверить

Пресс-конференция Водный Союз Курган, водный союз
На сайте компании появился раздел «Субсидия»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На главной странице официального сайта АО «Водный союз» 31 июля разместили раздел «Субсидия», где любой желающий может увидеть информацию о расходовании средств городской субсидии, которая была выделена компании в июле 2017 года, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.

Пока здесь можно ознакомиться с соглашением, подписанным между «Водным союзом» и департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана о предоставлении в 2017 году из бюджета города субсидии на выполнение работ в сфере холодного водоснабжения, и информацией о закупках.

«Чуть позже в данном разделе появится первичная бухгалтерская документация, дорожная карта по закупкам и их финансированию, договор банковского сопровождения соглашения, ежемесячный отчет о расходах, — отметил и. о. генерального директора АО „Водный союз“ Владимир Овсянников, — Все это необходимо для того, чтобы сделать наиболее прозрачной процедуру расходования бюджетных средств».

Отметим, АО «Водный союз» выиграло конкурс на предоставление из бюджета города субсидии на выполнение работ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в 2017 году на территории Кургана. По условиям конкурса субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.

Изначально речь шла о выделении компании 150 миллионов рублей, однако в связи с затянувшимися на несколько месяцев конкурсными процедурами специалисты ресурсоснабжающей организации планируют успеть освоить только 72 миллиона.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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