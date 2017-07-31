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Главные новости Пермского края
14:32  31 июля 2017 0

Один из раненных подростком пермяков скончался в больнице

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное, руки в крови
На мальчика завели дело о разбое. Он находится под стражейФото: Pixabay

В больнице умер 42-летний мужчина, которого на автобусной остановке ранил ножом 15-летний пермяк. Жизни остальных пострадавших от рук подростка ничего не угрожает.

В ночь на субботу, 29 июля, рядом с остановкой с остановкой «Улица Астраханская» в Закамске 15-летний мальчик напал с ножом сначала на 23-летнего молодого человека, а затем на мужчину и женщину. «42-летний пермяк получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер в больнице в субботу, 29 июля. Остальные раненые находятся в стабильном состоянии, их жизни сейчас ничего не угрожает», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого минздрава.

В отношении подростка, напавшего на людей, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас он находится под стражей.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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