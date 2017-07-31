16:34 31 июля 2017 4

Вице-премьер Дмитрий Рогозин оказался в центре скандала с Румынией и Молдавией. Но это отнюдь не частный случай Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инцидент, произошедший с самолетом, на котором летел вице-премьер России Дмитрий Рогозин, является провокацией и поводом для эскалации конфликта в Приднестровье. По мнению экспертов, правительство Молдавии, которое во многом контролируется Румынией, готово пойти на открытую конфронтацию с Москвой.

Власти Румынии 28 июля отказали в транзите пассажирскому самолету авиакомпании S7, в котором находилась российская делегация. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, находившийся на борту, планировал встретиться с молдавским президентом Игорем Додоном и принять участие в запланированных на 29 июля торжествах по случаю 25-летия миротворческой операции в Приднестровье. Рогозин сообщил, что самолет также отказались принять на посадку в Будапеште. Власти стран мотивировали отказ тем, что на борту находится «санкционная персона» — собственно, Рогозин. В итоге лайнер развернулся и полетел в Минск, а из столицы Белоруссии Рогозин вернулся в Москву, пообещав обязательно ответить «гадам». Накануне глава МИД Теодор Мелешкану отказался от транзитного рейса через Москву. Что происходит между Россией и Приднестровьем — в материале «URA.RU».

Это не частная история, а продолжение общей политики Молдавии в отношении Приднестровья и присутствия там России, уверен гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский. «Сейчас Молдавия активно сотрудничает с Украиной, они совместно перекрывают границу Приднестровья со стороны Украины. В результате ПМР фактически оказывается в блокаде. Одновременно с блокадой сухопутной границы ужесточена политика транзита через аэропорт в Кишиневе.

Многие российские граждане получают отказ при попытке попасть на территорию ПМР — от артистов, до военных из миротворческого контингента. Это следствия внутренней борьбы в Молдове, где парламент и правительство имеют прозападную ориентацию, а президент — пророссийскую.

При этом Молдова — парламентская республика, президент там очень сильно ограничен в правах. В итоге, чтобы испортить жизнь президенту, правительство Молдовы предпринимает жесткие шаги в отношении российских политиков и в отношении ПМР», — пояснил «URA.RU» эксперт.

Впрочем, источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, пояснил, что «Рогозин сам подставился». «Очевидно, что неправильно было лететь туда рейсовым гражданским бортом. Это для всех внешних сторон приднестровского конфликта прекрасная возможность подставить Россию в „вилку“, не пустив рейс. Что и было сделано», — пояснил собеседник агентства.

Дмитрий Рогозин пообещал во что бы то ни стало ответить «гадам» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В любом случае, инцидент с Рогозиным — лишь повод для большого скандала, соглашается заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов: «Несомненно, есть рост напряжения между правительством Молдавии, которое пользуется поддержкой Румынии, и Россией. Прорумынское и проевропейское правительство Молдавии, во-первых, недовольно многими заявлениями президента Додона и его декларациями о сближении с Россией. Во-вторых, опять-таки пытается перехватить инициативу у Додона в Приднестровье».

Глава экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов заявил «URA.RU», что «румыны с прорумынской частью молдавских элит заставляют Россию вспомнить, из кого состояли коллаборационистские войска нацистов, в том числе во время гитлеровских операций в Крыму». «Это осознанная политика румынской элиты на обострение отношений с Россией. Никогда она ничем хорошим для румын не заканчивалась», — сказал Рябов, подчеркнув, что «между нашими странами скоро не будет никаких отношений».

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов убежден, что Румыния ведет борьбу за свое влияние на Молдавию. «Ситуация в республике непростая — сторонников союза с Россией и проевропейцев примерно поровну, но во власти доминируют последние. Ситуация могла измениться с приходом на пост президента Додона, который, как мы помним, сидел 9 мая рядом с Путиным на параде. Но глава Молдавии имеет мало рычагов влияния на ситуацию», — пояснил «URA.RU» Тихонов.

По его словам, на дискредитацию Додона брошены все силы и организуются провокации, подобные инциденту с самолетом. «Вдобавок „румыно-молдавское“ правительство не оставляет планов по разжиганию конфликта вокруг Приднестровья, а основная цель Рогозина состояла в посещении Тирасполя. Любопытно, что Рогозин назвал главным зачинщиком провокации Плахотнюка, которого считают кукловодом молдавской политики. Возможно, Москва пытается таким образом оторвать Додона от этого олигарха», — предположил политолог.