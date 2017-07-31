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31 июля 2017
15:00  31 июля 2017 3

Песков дал понять, каких 755 дипломатов США намерены выслать из России

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом сам выберет тех, кого отправят на родинуФото: Ксения Сальникова © URA.RU

В список 755 сотрудников американских дипмиссий, которые должны покинуть Российскую Федерацию, войдут и дипломаты, и техперсонал, в том числе принятые на работу граждане Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль представит администрации Соединенных Штатов право самим выбрать, кого из дипломатов отозвать из России, а кого оставить работать здесь дальше. Песков напомнил, что высылка коснется не только дипломатического корпуса, но и технического персонала дипведомств, пишет агентство Nation News.

Ранее глава государства Владимир Путин отметил, что количество персонала дипмиссий США будет равным с числом персонала российских дипмиссий в Соединенных Штатах. «URA.RU» писало о том, что в Вашингтоне сожалеют о сокращении своих дипломатов на территории России.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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