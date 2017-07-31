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31 июля 2017
30 июля 2017
07:43  31 июля 2017 0

Белый дом рассказал об ответе Кремлю на решение выслать 755 дипломатов США

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Госдепе назвали эту меру неоправданнойФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Госдепартамент США сожалеет о решении Москвы сократить число сотрудников американских дипмиссий. В Белом доме дали оценку действиям России.

«Эта неоправданная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него», — приводит слова представителя Госдепартамента Соединенных Штатов «Федеральное агентство новостей».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что территорию страны покинут 755 специалистов американских дипмиссий, подчеркнув, что сокращение станет чувствительным для дипломатического ведомства, напоминает агентство Nation News.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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