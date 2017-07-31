{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 июля 2017
30 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
27 июля 2017
Главные новости Свердловской области
16:16  31 июля 2017 0

Екатеринбуржцу, бившему сына головой об асфальт, вынесен приговор. ВИДЕО

Отец-садист проведет за решеткой девять летФото: группа ВК "Инцидент Екатеринбург"

Судья приговорил к девяти годам колонии 39-летнего Александра Мошкина, который пытался убить четырехлетнего сына и бил его головой об асфальт.

«Мужчина, обвиняемый в преступлении, предусмотренном статьей „покушение на убийство“, приговорен к девяти годам колонии строгого режима», — сообщила «URA.RU» Марина Кантова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Ранее гособвинитель потребовал для мужчины 12 лет колонии.

Преступление произошло 18 апреля в Екатеринбурге на перекрестке улицы Красных Командиров и проспекта Космонавтов. Мошкин, будучи сильно пьяным, взял своего сына за ноги и принялся с размаху бить головой об асфальт. Ребенка спасло только то, что мимо проходили двое парней, которые дали пьяному садисту по физиономии и отняли мальчика.

Мошкине ранее уже был судим по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж», часто выпивает. Примечательно, что его жена Евгения Петровцева, до последнего защищала своего мужа, утверждая, что это была игра и муж не виноват.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров