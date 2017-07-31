Екатеринбуржцу, бившему сына головой об асфальт, вынесен приговор. ВИДЕО

Судья приговорил к девяти годам колонии 39-летнего Александра Мошкина, который пытался убить четырехлетнего сына и бил его головой об асфальт.
«Мужчина, обвиняемый в преступлении, предусмотренном статьей „покушение на убийство“, приговорен к девяти годам колонии строгого режима», — сообщила «URA.RU» Марина Кантова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Ранее гособвинитель потребовал для мужчины 12 лет колонии.
Преступление произошло 18 апреля в Екатеринбурге на перекрестке улицы Красных Командиров и проспекта Космонавтов. Мошкин, будучи сильно пьяным, взял своего сына за ноги и принялся с размаху бить головой об асфальт. Ребенка спасло только то, что мимо проходили двое парней, которые дали пьяному садисту по физиономии и отняли мальчика.
Мошкине ранее уже был судим по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж», часто выпивает. Примечательно, что его жена Евгения Петровцева, до последнего защищала своего мужа, утверждая, что это была игра и муж не виноват.