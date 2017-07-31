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31 июля 2017
30 июля 2017
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28 июля 2017
16:08  31 июля 2017 0

Челябинский облсуд отказался рассматривать дело Михаила Юревича

Юревич. Челябинск, решетка, полиция, юревич михаил
Челябинский облсуд не стал рассматривать иск адвокатов Михаила ЮревичаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Челябинский областной суд 31 июля не стал рассматривать иск адвокатов экс-губернатора Михаила Юревича, требующих снять арест с российских счетов и личного имущуетсва бывшего главы региона. Как сообщили URA.RU» в пресс-службе суда, заседание отложено до 7 августа, для дополнительного изучения, в связи с тем, что адвокат сообщил новые сведения.

Защита пытается опротестовать решение Центрального райсуда Челябинска, наложившего арест по уголовному делу Юревича о взятках в сфере дорожного строительства. В Свердловском облсуде адвокаты требуют отменить такое же решение Ленинского райсуда Екатеринбурга, по делу о взятках от бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.

Арест наложен на сумму в 3,4 млрд рублей. Такую сумму инкриминируют Юревичу по делу о взятках в сфере дорожного строительства, обвинения в посредничестве в передаче взяток предъявлены теще депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарите Бутаковой и директору московского представительства агрохолдинга «Макфа» Андрею Чуркину.

По словам адвокатов, Михаил Юревич находится в Лондоне. Сам экс-губернатор отрицает вину в коррупции. Решением суда он заочно арестован. Расследование уголовного дела ведет четвертое следственное управление СК РФ в Екатеринбурге.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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