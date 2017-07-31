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31 июля 2017
16:26  31 июля 2017 1

В Барселоне люди в масках с ножами напали на автобус с туристами. ВИДЕО

Активисты прокололи шины автобусаФото: скрин с видео

Сторонники независимости Каталонии, состоящие в движении Arran, напали на автобус с туристами в испанской Барселоне. Видео с места происшествия уже появилось в соцсетях.

Нападение случилось в районе стадиона «Камп Ноу»: активисты Arran прокололи шины автобуса ножами и написали на окнах общественного транспорта лозунг «Туризм убивает районы».

Никто не пострадал, пассажиры автобуса отделались испугом. Некоторые из находящихся в транспорте решили, что на них напали террористы, передает «Федеральное агентство новостей».

Arran — молодежное движение, выступающее за отделение Каталонии от Испании. Члены движения поддерживают марксистские убеждения и считают, что туризм превращает Барселону в «парк развлечений» и вредит городу.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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