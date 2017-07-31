В Барселоне люди в масках с ножами напали на автобус с туристами. ВИДЕО

Сторонники независимости Каталонии, состоящие в движении Arran, напали на автобус с туристами в испанской Барселоне. Видео с места происшествия уже появилось в соцсетях.
Нападение случилось в районе стадиона «Камп Ноу»: активисты Arran прокололи шины автобуса ножами и написали на окнах общественного транспорта лозунг «Туризм убивает районы».
Никто не пострадал, пассажиры автобуса отделались испугом. Некоторые из находящихся в транспорте решили, что на них напали террористы, передает «Федеральное агентство новостей».
Arran — молодежное движение, выступающее за отделение Каталонии от Испании. Члены движения поддерживают марксистские убеждения и считают, что туризм превращает Барселону в «парк развлечений» и вредит городу.