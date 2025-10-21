Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

Экс-президент Франции Саркози отправляется в парижскую тюрьму. Видео

21 октября 2025 в 12:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Саркози отправился из своего дома в парижскую тюрьму, поделились журналисты

Саркози отправился из своего дома в парижскую тюрьму, поделились журналисты

Фото: Moritz Hager/Flickr

Бывший президент Франции Николя Саркози направляется в тюрьму Парижа. Об этом рассказали журналисты, находящиеся на месте событий.

«Экс-президент Франции Николя Саркози покинул свой дом, чтобы направиться в парижскую тюрьму, где он сегодня начнет отбывать срок», — заявил корреспондент. Его слова приводят РИА Новости.

Суд Парижа признал Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием, приговорив его к пяти годам лишения свободы, из которых два года — условно. Экс-президент обвинялся в попытке получить секретную информацию от судьи Кассационного суда в обмен на обещание трудоустройства. Саркози ранее заявил о своей невиновности, но выразил готовность исполнить решение суда.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал