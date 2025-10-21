Экс-президент Франции Саркози отправляется в парижскую тюрьму. Видео
Саркози отправился из своего дома в парижскую тюрьму, поделились журналисты
Фото: Moritz Hager/Flickr
Бывший президент Франции Николя Саркози направляется в тюрьму Парижа. Об этом рассказали журналисты, находящиеся на месте событий.
«Экс-президент Франции Николя Саркози покинул свой дом, чтобы направиться в парижскую тюрьму, где он сегодня начнет отбывать срок», — заявил корреспондент. Его слова приводят РИА Новости.
Суд Парижа признал Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием, приговорив его к пяти годам лишения свободы, из которых два года — условно. Экс-президент обвинялся в попытке получить секретную информацию от судьи Кассационного суда в обмен на обещание трудоустройства. Саркози ранее заявил о своей невиновности, но выразил готовность исполнить решение суда.
