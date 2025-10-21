В Ростовской области в результате атаки ВСУ повреждены жилые дома и автомобили
Из-за атаки БПЛА часть жителей Ростовской области остались без газа или электричества
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Ростовской области после атаки украинских БПЛА повреждены многоквартирные и частные дома, медцентр, торговые павильоны и машины. Часть жителей региона также осталась без электричества и газа, об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Предварительно известно, что в городах и районах нашего региона повреждены 4 многоквартирных и 3 частных дома, здание частного медицинского центра, 5 торговых павильонов, 25 легковых автомобилей», — написал глава региона в своем telegram-канале. Кроме того, в хуторе Недвиговка Мясниковского района без электричества остаются около трех тысяч человек. А в поселке Вороново (Целинский район) от газоснабжения отключены 42 частных дома из-за деформации газораспределительной трубы. По словам губернатора, после обследования мест атаки специалисты приступят к ремонтным работам.
В промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны России нейтрализовали 14 украинских беспилотников. По данным Минобороны, 10 из них были уничтожены в небе над Ростовской областью, три — над территорией Воронежской области, еще один — в воздушном пространстве Саратовской области. Карта ударов дронов ВСУ к 21 октября — в материале URA.RU.
