В Ростовской области в результате атаки ВСУ повреждены жилые дома и автомобили

В Ростовской области после атаки украинских БПЛА повреждены многоквартирные и частные дома, медцентр, торговые павильоны и машины. Часть жителей региона также осталась без электричества и газа, об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Предварительно известно, что в городах и районах нашего региона повреждены 4 многоквартирных и 3 частных дома, здание частного медицинского центра, 5 торговых павильонов, 25 легковых автомобилей», — написал глава региона в своем telegram-канале. Кроме того, в хуторе Недвиговка Мясниковского района без электричества остаются около трех тысяч человек. А в поселке Вороново (Целинский район) от газоснабжения отключены 42 частных дома из-за деформации газораспределительной трубы. По словам губернатора, после обследования мест атаки специалисты приступят к ремонтным работам.