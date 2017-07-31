18:30 31 июля 2017 0

Владимир Рыбакин затянул с манежем – неизвестно, дадут ли вице-премьеру еще один шанс Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ввод в эксплуатацию одного из важнейших спортивных объектов Прикамья — футбольного манежа «Пермь Великая» — откладывается. Как стало известно «URA.RU», чиновники в третий раз сорвали сроки.

В воскресенье, 30 июля, истек срок, отведенный на ввод в эксплуатацию «Перми Великой». В пресс-службе правительства Пермского края агентству пояснили, что манеж фактически достроен, но в настоящее время идет оформление документов. Объект будет сдан в эксплуатацию после окончания его регистрации уполномоченными органами.

Крытый футбольный манеж «Пермь Великая» возводится с июля 2015 года в рамках федеральной программы развития футбола. Манеж состоит из учебно-бытового корпуса, трибун на 3000 мест и поля с искусственным покрытием. Стоимость строительства — 1,4 млрд рублей, из которых 644 млн — средства федерального бюджета.

Максим Решетников дал чиновникам шанс исправиться Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Изначально власти при прежнем губернаторе Викторе Басаргине обещали ввести манеж в эксплуатацию в декабре прошлого года, но не уложились в сроки. В конце марта новый глава региона Максим Решетников сообщил, что открытие «Перми Великой» перенесено на июнь — при строительстве были допущены отклонения от проекта. «Коллеги обещали сдать объект к 1 мая. Но я сомневаюсь, что это удастся сделать — думаю, что к июню мы эту тему додавим», — сказал Решетников.

На второй пресс-конференции Решетникова в конце июня вновь прозвучал вопрос о манеже, который до сих пор так и не сдан. Врио губернатора ответил, что вице-премьеру Владимиру Рыбакину поручено принять объект до 30 июля. В СМИ сообщалось, что в случае невыполнения поручения Рыбакин покинет свой пост.

«Объект готов, акт подписан. Поэтому, с моей точки зрения, сроки, обозначенные губернатором, соблюдены. Сейчас продолжается оформление прочих документов», — прокомментировал ситуацию Владимир Рыбакин.

Эту оптимистическую версию поддерживают не все. Источник агентства в кабинете министров уточнил, что «Пермь Великая» не сдана в эксплуатацию, поскольку, помимо оформления документов, требовалось еще и закупить оборудование, что так и не было сделано.

Владимир Рыбакин — один из опытнейших пермских политиков, вице-премьером правительства, ответственным за инфраструктурные проекты, он стал летом прошлого года по приглашению прежнего губернатора Виктора Басаргина. Рыбакин долгое время возглавлял компанию «Уралсвязьинформ», а в 1999 году стал секретарем политсовета только что созданного регионального отделения «Единой России» (партия «Единство»). Должность в партии он оставил в 2007 году. Был депутатом Законодательного собрания Пермской области второго (1997—2001) и третьего (2001—2006) созывов. Последние несколько лет занимался бизнесом.