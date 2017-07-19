22:57 19 июля 2017 0

Главный спортивный праздник лета 2018 года прошел мимо пермяков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермь не будет участвовать в организации Чемпоната мира по футболу-2018, который пройдет в России, официально подтвердили «URA.RU» региональные власти. Проект создания тренировочной базы для футбольных сборных тихо свернут, Пермь уже «вычеркнута» федеральными властями. Наблюдатели называют произошедшее видимым результатом турбулентности, случившейся при работе команды экс-губернатора Виктора Басаргина. Во время политической нестабильности в регионе чиновники были заняты сохранением своих карьер и прекратили работу над важнейшими проектами. Во время турбулентности команды Басаргина об этом говорили все, но теперь у нас есть доказательства.

В пресс-службе министерства спорта Пермского края сообщили «URA.RU», что Пермь не будет участвовать в чемпионате мира — вопрос закрыт.

Как оказалось, еще 28 февраля правительство РФ внесло изменения в программу подготовки. Пермский спорткомплекс был вычеркнут из списка стадионов для тренировки национальных сборных.

«Одной из причин послужило превышение необходимого объема финансового обеспечения ранее запланированному. Кроме того, после окончания всех мероприятий чемпионата мира по футболу необходимо было бы вновь приостановить работу спорткомплекса и восстановить искусственное футбольное покрытие, поскольку натуральный газон в наших климатических условиях не пригоден для круглогодичной эксплуатации», — уточнили в ведомстве. В минспорта добавили, что реализация проекта не гарантировала бы приезд в Пермь одной из сборных-участниц — просто базу включили бы в перечень как вариант тренировочной площадки для команд. Впрочем, собеседники в правительстве рассуждают, что из столицы Прикамья всего за полчаса можно долететь до Екатеринбурга, где будут играть матчи — пермская база в этом отношении была бы очень удобна и точно приглянулась бы какой-то из национальных сборных.

Виктор Басаргин подарил надежду пермским болельщикам и убил ее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявка на организацию тренировочной базы была направлена при прежнем губернаторе Викторе Басаргине. Проект включал в себя реконструкцию спортивного комплекса имени В.П. Сухарева (объект должен был соответствовать мировым требованиям). Разместить команду-участницу мундиаля предполагалось в отеле Hilton Garden Inn Perm. Летом 2015 года было объявлено, что FIFA все-таки включила Пермь в список 60 тренировочных баз чемпионата. И сегодня пермяки по-прежнему могут найти родной город в списке тренировочных баз мундиаля, скажем, в соответствующей статье в «Википедии».

«Все улучшения останутся и после 2018 года, обновленный комплекс станет нашим наследием чемпионата мира по футболу», — заявлял министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Павел Лях, который курировал проект. В марте 2016 года стало известно, что несмотря на выделение 100 млн рублей из федерального бюджета реконструкция спорткомплекса оттягивается из-за строгих требований FIFA. В частности, футбольное поле, которое должно располагаться строго с севера на юг, в Перми больше развернуто на восток. Кроме того, искусственный газон необходимо было заменить на натуральное покрытие.

Ляху (на фото) было не до футбола, а его преемник Глызин не успел включиться в работу, как сменился губернатор Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В октябре 2016 года министр оказался под арестом — Лях стал обвиняемым по громкому уголовному делу о хищении 13,8 млн рублей бюджетных средств при реконструкции стадиона «Динамо». Проблемы были не только у него. Весь регион находился в состоянии турбулентности: с одной стороны, силовики задерживали высокопоставленных чиновников, с другой — губернатор Басаргин, готовящийся к выборам, затеял отставку своего правительства.

Тема участия Перми в мундиале вновь «всплыла» в январе 2017 года, когда место Ляха занял экс-глава Кировского района Перми Олег Глызин. СМИ вновь вспомнили о важном проекте. Обсуждалось, что вокруг реконструкции спорткомплекса возникло подозрительное затишье, но о закрытии проекта власти не объявляли. А уже 6 февраля Басаргина во главе региона сменил Максим Решетников.

К провалу футбольного проекта привело отсутствие политической стабильности — чиновники с середины прошлого года просто прекратили работу над важными проектами, полагает доктор политических наук Олег Подвинцев.

«Вероятно, абсолютное неучастие в чемпионате мира по футболу будет воспринято достаточно чувствительно. С другой стороны, удивляться нечему.

Очевидно, что администрация предыдущего губернатора в последний год своей работы была погружена в политические вопросы и противостояние с силовиками. Заниматься значимыми проектами было просто некогда», — рассуждает эксперт.

Все говорили, что работа пермских чиновников в политически нестабильный 2016 год остановилась. Но только теперь у нас есть доказательство этому Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Закрытие проекта тренировочной базы к чемпионату мира — большая неудача для региона, согласен политический консультант, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Иванов. Впрочем, провал важных проектов — закономерный итог политической нестабильности, сложившейся в Пермском крае. «В последний год даже самые преданные соратники Басаргина понимали шаткость его положения и перед его уходом думали не о развитии региона, а о зачистке собственных „хвостов“», — отмечает собеседник.

Отмена участия Перми в ЧМ-2018 — не единичный пример работы властей при турбулентности. Крытый манеж «Пермь Великая» (строится с июля 2015-го) региональные власти собирались ввести в декабре прошлого года. Но объект не сдан до сих пор, хотя строился в рамках федеральной программы. Новый глава Максим Решетников, оценив ситуацию, продлил срок строителям до лета. Ожидается, что 31 июля манеж сдадут.