Жители Украины раскритиковали летчика Александра Акопова, посадившего в Турции побитый градом самолет, за симпатию к России, передает Lenta.ru.
Украинский летчик Акопов поставил на аватар в аккаунте в Facebook (точного подтверждения подлинности страницы нет) коллаж из своей фотографии и портрета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Изображение заметил правозащитник Сергей Наумович. «Пилот, спасший свою и жизни 127 человек, в мае 2015 года поставил себе на аватарку в ФБ фото Сергея Лаврова. Она стоит там и до настоящего времени. … Не знаю, как для вас, а для меня после этого полностью меняется отношение к „герою“», — написал он.
Наумович считает, что аватарка летчика говорит о том, что он «находится по другую сторону „баррикад“». При этом некоторые пользователи отметили, что у летчика много друзей на Украине и семья у него находится в Донецке. Другие подписчики благодарны ему за то, что он объединил два народа. «Вот так вот чувак нехотя объединил противоположные лагеря!!!» — считает пользователь с ником Vyaczeslav Davydenko.
Наиболее спокойные подписчики предположили, что Акопов просто хотел продемонстрировать свое внешнее сходство с главой МИД РФ.
Напомним, 27 июля Александр Акопов посадил в Стамбуле самолет, попавший в сильную грозу. Крупный град разбил стекло в кабине пилота. 29 июля президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом «За мужество».