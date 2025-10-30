Россия создаст первую полностью многоразовую ракету-носитель «Корона»

Работы над «Короной» начнутся в 2026 году Фото: пресс-служба «Роскосмоса»

Госкорпорация «Роскосмос» официально объявила о начале опытно-конструкторских работ по созданию первой полностью многоразовой ракеты-носителя «Корона». Проект, реализацией которого займется ГРЦ Макеева, стартует в 2026 году.

«Опытно-конструкторские работы над многоразовой ракетой-носителем начнутся в 2026 году», — сообщает «Роскосмос». Сообение опубликовано в telegram-канале корпорации.

Многоразовая ракета «Корона» сможет выполнять широкий спектр задач: от оперативного выведения спутников на орбиту и возврата космических аппаратов на Землю до осуществления межконтинентальных перелетов по схеме «точка-точка». «Реализация проекта обеспечит России независимый доступ в космос и укрепит позиции на мировом рынке космических услуг», — заявили в «Роскосмосе».

