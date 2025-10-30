Россия создаст первую полностью многоразовую ракету-носитель «Корона»
Работы над «Короной» начнутся в 2026 году
Госкорпорация «Роскосмос» официально объявила о начале опытно-конструкторских работ по созданию первой полностью многоразовой ракеты-носителя «Корона». Проект, реализацией которого займется ГРЦ Макеева, стартует в 2026 году.
«Опытно-конструкторские работы над многоразовой ракетой-носителем начнутся в 2026 году», — сообщает «Роскосмос». Сообение опубликовано в telegram-канале корпорации.
Многоразовая ракета «Корона» сможет выполнять широкий спектр задач: от оперативного выведения спутников на орбиту и возврата космических аппаратов на Землю до осуществления межконтинентальных перелетов по схеме «точка-точка». «Реализация проекта обеспечит России независимый доступ в космос и укрепит позиции на мировом рынке космических услуг», — заявили в «Роскосмосе».
Проект «Корона» дополняет портфель перспективных космических разработок России, которые находятся на разных стадиях реализации. Так, в октябре 2025 года завершены наземные огневые испытания первой ступени ракеты-носителя «Союз-5», разрабатываемой РКЦ «Прогресс», с планируемым первым запуском с космодрома Байконур в конце текущего года.
