Раскрыты подробности о платье россиянки для конкурса «Мисс Вселенная»

Победительница национального конкурса «Мисс Россия 2025» Анастасия Венза готовится представить страну на 74-м конкурсе «Мисс Вселенная». Участница выйдет в уникальном платье, созданном по мотивам древнерусской архитектуры. Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Мисс Россия».

Для шоу национальных костюмов, которое состоится 19 ноября, известный российский дизайнер Игорь Чапурин создал для Вензы особенное платье. «Национальное платье для Анастасии Вензы по задумке дизайнера наполнено сказочной красотой и лаконичностью древнерусской архитектуры», — говорится в сообщении пресс-службы. Основой платья стал белый шелк, который украшен золотым кружевом и кристаллами Swarovski. Образ дополняет утонченная накидка на плечи, выполненная в старорусском стиле.

Белый цвет занимает центральное место в образе, отсылая к белоснежным русским церквям и белокаменным древним городам, которые являются визитной карточкой российской архитектуры. Золотые элементы платья символизируют сияние куполов русских храмов и церквей. Важным элементом национального платья стала традиционная вышивка, использованная для декорирования образа.

