«Страна.ua»: Зеленский готов вернуть статус русскому языку ради мира

Зеленский может признать русский язык на Украине ради заключения мирного соглашения с Россией
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов предоставить официальный статус русскому языку и отменить закон о запрете Украинской православной церкви. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Зеленский готов в качестве условий завершения войны в Украине дать официальный статус русскому языку (согласно Европейской хартии о региональных языках) и отменить закон о запрете УПЦ», — говорится в telegram-канале издания. По данным «Страна.ua», на это указывает отзыв законопроекта, ослабляющего защиту русского языка, а также пункт в проекте плана ЕС и Украины о обязательстве сторон укреплять взаимопонимание и уважение к языковому и культурному разнообразию.
Как отмечает издание, ранее украинские власти категорически отвергали любые условия, связанные с изменениями во внутренней политике. Появление таких пунктов может свидетельствовать о «тектоническом сдвиге» в подходе Киева к переговорам.
Вопрос о статусе русского языка в Украине является предметом политических дебатов с 2014 года, когда были введены первые ограничения на его использование. В 2019 году украинский язык получил статус обязательного во всех сферах общественной жизни. В последние годы украинские власти неоднократно обсуждали возможность полного запрета русского языка в образовательных учреждениях и других сферах.
