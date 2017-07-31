В Кургане у чиновников похитили десять тысяч разрешений на охоту

В Курганской области похитили более десять тысяч бланков разрешений на охоту. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.
Курганская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила хищение документов во время проверки деятельности областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Бланки, по сообщению федерального силового ведомства, являются документами строгой отчетности и имеют учетные серию и номер.
Причиненный ущерб силовики оценили на сумму около 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Кроме того, обнаружены нарушения в деятельности по охране животных в природных заказниках. Руководителю департамента внесено представление.