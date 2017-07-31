Югорские коммунисты собираются провести парад натуралов 12 августа. Уведомление о шествии в Нижневартовске отделение КПРФ в ХМАО направило главе города Василию Тихонову. Копию документа «URA.RU» представили источники.
Югорские коммунисты верят, что их мероприятие посетит до тысячи человек. Шествие пройдет на по часовой стрелке вокруг Комсомольского озера по пешеходной дорожке. Старт — от сцены площади напротив Мира, 29А.
На митинге натуралов собираются организовать «парад колясок», забег «беременных» пап, бампер болл и разные конкурсы. В уведомлении говорится, что цель мероприятия — это защита детей от пропаганды нетрадиционных ценностей и пропаганда классических и «противодействие несвойственным для российской семьи тенденциям однополых отношений и многоженства».
Оперативно получить комментарий в офисе регионального отделения КПРФ вечером 31 июля не удалось — по телефону никто не ответил.