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22:00  31 июля 2017 0

Югорские коммунисты проведут парад натуралов с колясками и «беременными» мужчинами. СКАН

Митинг КПРФ. Сургут, коммунисты, кпрф, митинг
Масштабное шествие коммунисты наметили на 12 августаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорские коммунисты собираются провести парад натуралов 12 августа. Уведомление о шествии в Нижневартовске отделение КПРФ в ХМАО направило главе города Василию Тихонову. Копию документа «URA.RU» представили источники.

Югорские коммунисты верят, что их мероприятие посетит до тысячи человек. Шествие пройдет на по часовой стрелке вокруг Комсомольского озера по пешеходной дорожке. Старт — от сцены площади напротив Мира, 29А.

На митинге натуралов собираются организовать «парад колясок», забег «беременных» пап, бампер болл и разные конкурсы. В уведомлении говорится, что цель мероприятия — это защита детей от пропаганды нетрадиционных ценностей и пропаганда классических и «противодействие несвойственным для российской семьи тенденциям однополых отношений и многоженства».

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На документе стоит печать администрации удостоверяющая, что бумага попала в канцелярию Фото: скан уведомления

Оперативно получить комментарий в офисе регионального отделения КПРФ вечером 31 июля не удалось — по телефону никто не ответил.

Сергей Дианов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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