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31 июля 2017
Главные новости Москвы
22:50  31 июля 2017 1

Самый богатый российский блогер разбился в ДТП под Москвой

Валентин Петухов попал в ДТП под ОдинцовоФото: личный аккаунт Петухова в Instagram

Самый высокооплачиваемый блогер России Валентин Петухов, известный как Wylsacom, попал в ДТП на своем Porsche 911. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

Российский блогер Петухов, за первые полгода 2017-го заработавший 24 млн рублей, попал в аварию на участке платной автодороги возле Одинцово. Трасса, по сообщению блогера, была мокрая. «Скорость во время удара была не больше 110 [километров в час]. В какой-то момент машина влетела в колею, после помню как уже еду задом, то есть развернуло на 180 градусов. Успел подумать, круто, если авто еще раз развернет мордой по ходу движения. В этот момент она цепляет передней частью отбойник и улетает через пять полос в противоположный, делает царский кульбит, крутится в воздухе еще на 180», — написал он.

По словам владельца авто, ремонт после аварии обойдется в 300-500 тысяч рублей. После ДТП блогер посоветовал подписчикам сильно не разгоняться на трассе и пристегиваться: «Что хочу сказать — не гоняйте и всегда пристегивайтесь. Был пристегнут и отделался легким испугом. Главное что никто не пострадал».

Дарья Александрович
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