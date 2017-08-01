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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Москвы
01:54  01 августа 2017 0

Фигурантов по делу «Реновы» перевели под домашний арест

Обыск в
Обыски и задержания топ-менеджеров прошли в сентябре прошлого годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Басманный суд Москвы принял решение об изменении меры пресечения в отношении совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика и главы энергохолдинга «Т Плюс» Бориса Вайнзихера. Оба бизнесмена переведены под домашний арест.

Как сообщает Nation News, Ольховик и Вайнзихер обвиняются в даче взятки высшим должностным лицам Республики Коми на общую сумму порядка 800 млн рублей за общее покровительство и установление выгодных тарифов.

Как ранее писало «URA.RU», Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер были арестованы в сентябре 2016 года. В частности, экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру и его заместителям денежные средства передавались за установление максимально выгодных для компании тарифов на тепло- и электроэнергию. Председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг назвал данное уголовное дело «сиюминутными трудностями»

В марте 2017 года исполняющим обязанности гендиректора «Т Плюс» назначен экс-глава правительства Свердловской области Денис Паслер.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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