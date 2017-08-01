Басманный суд Москвы принял решение об изменении меры пресечения в отношении совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика и главы энергохолдинга «Т Плюс» Бориса Вайнзихера. Оба бизнесмена переведены под домашний арест.
Как сообщает Nation News, Ольховик и Вайнзихер обвиняются в даче взятки высшим должностным лицам Республики Коми на общую сумму порядка 800 млн рублей за общее покровительство и установление выгодных тарифов.
Как ранее писало «URA.RU», Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер были арестованы в сентябре 2016 года. В частности, экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру и его заместителям денежные средства передавались за установление максимально выгодных для компании тарифов на тепло- и электроэнергию. Председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг назвал данное уголовное дело «сиюминутными трудностями»
В марте 2017 года исполняющим обязанности гендиректора «Т Плюс» назначен экс-глава правительства Свердловской области Денис Паслер.