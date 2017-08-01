08:56 01 августа 2017 0

Подписчики посчитали презент сомнительным Фото: страничка Анастасии Волочковой в Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась на своей страничке в Instagram фото с юбилея своего отца, которому исполнилось 70 лет. На снимке Волочкова представила подарок в виде торта с фотографией папы, однако подписчики балерины не оценили презент.

«С Юбилеем, милый папа! Фото на торте совпадает с фото в рамочке, расположенном у папы на полочке. Какое совпадение!» — подписала Волочкова свой снимок. По мнению поклонников танцовщицы, не совсем уместно вонзать нож в изображение человека. Также подписчикам не понравилось то, что Волочкова заказала недорогой торт при своих финансовых возможностях, пишет издание «Дни.ру».

«Как-то не комильфо вонзать нож в изображение родного человека», — написали поклонники балерины. «Мда, видно, что вы очень долго и тщательно выбирали это. 70 лет, такая солидная дата, торт нужно было как минимум у Рената Агзамова заказать, при ваших то возможностях! Если они конечно есть, эти возможности», — удивились фолловеры. При этом в комментариях многие присоединились к поздравлениям, пожелав юбиляру здоровья и долгих лет жизни.