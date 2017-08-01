{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
31 июля 2017
08:56  01 августа 2017 0

Поклонники раскритиковали Волочкову за странный подарок отцу. ФОТО

Подписчики посчитали презент сомнительнымФото: страничка Анастасии Волочковой в Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась на своей страничке в Instagram фото с юбилея своего отца, которому исполнилось 70 лет. На снимке Волочкова представила подарок в виде торта с фотографией папы, однако подписчики балерины не оценили презент.

«С Юбилеем, милый папа! Фото на торте совпадает с фото в рамочке, расположенном у папы на полочке. Какое совпадение!» — подписала Волочкова свой снимок. По мнению поклонников танцовщицы, не совсем уместно вонзать нож в изображение человека. Также подписчикам не понравилось то, что Волочкова заказала недорогой торт при своих финансовых возможностях, пишет издание «Дни.ру».

«Как-то не комильфо вонзать нож в изображение родного человека», — написали поклонники балерины. «Мда, видно, что вы очень долго и тщательно выбирали это. 70 лет, такая солидная дата, торт нужно было как минимум у Рената Агзамова заказать, при ваших то возможностях! Если они конечно есть, эти возможности», — удивились фолловеры. При этом в комментариях многие присоединились к поздравлениям, пожелав юбиляру здоровья и долгих лет жизни.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров